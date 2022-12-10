Kadınla yakalandığı iddia edilen imamın görevine son verildi

Karabük’te görevli olduğu camide bir kadınla yakalandığı iddia edilen sözleşmeli imamın görevine son verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Kamuoyu gündemini meşgul eden, ilimiz merkez Sipahiler Köyü Sözleşmeli Camii imam hatibi Y.Z.S. ile ilgili iddialar üzerine Valiliğimizce ivedi olarak mahallinde soruşturma başlatılmış olup, konuyu incelemek üzere murakıp görevlendirilmiştir. Konunun hassasiyetine binaen Diyanet İşleri Başkanlığımızdan Müfettiş talebinde bulunulmuş, başkanlıktan gelen müfettişler tarafından konu tahkik edilmiş ve adı geçen görevlinin 9 Aralık 2022 tarihinde sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir” denildi.