Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele çerçevesinde yaptığı faaliyetlerde iki şüpheliyi gözaltına aldı.

İlçeye bağlı Çercen köyünde icra edilen faaliyet neticesinde, 2 şahsın üzerlerinde, ev ve eklentilerinde yapılan aramada esrar, kenevir tohumu, tabanca, 3 adet tüfek, çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.