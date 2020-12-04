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Jandarmadan kış lastiği uygulaması

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı.

KARABÜK 04.12.2020, 14:43
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Jandarmadan kış lastiği uygulaması
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Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, 01 Aralık 2020 tarihi itibari ile uygulamaya giren ve 01 Nisan 2021 tarihinde bitecek kış lastiği uygulaması için Karayollarında denetim yapıldı.

Soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması için denetimlerin tüm hızıyla devam edileceği kaydedildi.
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