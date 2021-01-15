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Jandarmadan kış lastiği uygulaması
Karabük’te, jandarma tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı.
KARABÜK 15.01.2021, 15:09
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Karabük’te, jandarma tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, 01 Aralık 2020 tarihi itibari ile Türkiye genelinde uygulamaya giren kış lastiği uygulaması kapsamında, Jandarma Trafik Timlerince denetim yapıldı. Denetimde, sürücülere kış lastiği kullanımının önemi hakkında bilgilendirme verilirken, kurallara riayet etmeyen sürücülere cezai işlem uygulandı.Açıklamada, "Soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması için denetimlerimiz tüm hızıyla devam edecektir" denildi.
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