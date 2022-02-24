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Jandarmadan izinsiz kazıya geçit vermiyor
Karabük’ün Eflani ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
KARABÜK 24.02.2022, 15:16
Karabük’ün Eflani ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Çemci Köyünde izinsiz kazı yapıldığına dair istihbarat aldı. Yapılan çalışmalarda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli malzemelerle yakalandı.
Şahısların araçlarında yapılan aramada jeneratör, hilti, makaralı seyyar kablo, ip, kazma, kürek, internet kablosu ve 2 adet hilti ucu ele geçirildi.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.