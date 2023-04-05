Jandarmadan hayvanlara yiyecek verdi

Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından, "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü" nedeniyle sorumluluk bölgesinde yaşayan ve kimsesi olmayan hayvanlara yiyecek verildi.

Açıklamada, "Can dostlarımızı bir gün değil her gün bizlere ihtiyaçları olduğunun anlatıldığı farkındalık çerçevesinde sokak hayvanlarını besleme faaliyeti icra edilmiştir" denildi.