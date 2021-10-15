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Jandarma ve emniyet öğrencileri bilgilendirdi

Karabük Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aile şiddetin önlenmesi, okul çevrelerinde öğrencilerin uyması gereken kurallarla ilgili sorumluluk alanlarında öğrencilerle bir araya geldiler.

KARABÜK 15.10.2021, 17:20
Jandarma ve emniyet öğrencileri bilgilendirdi

Karabük Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aile şiddetin önlenmesi, okul çevrelerinde öğrencilerin uyması gereken kurallarla ilgili sorumluluk alanlarında öğrencilerle bir araya geldiler.

Eflani, Ovacık, Yenice ve Eskipazar ilçelerinde emniyet ve jandarma personelleri okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Okul ve çevresinde nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilen öğrencilere metruk binalara girmemeleri, yabancı kişilerle iletişime geçmemeleri, ailelerinin telefon numaralarını, jandarmanın, polisin telefon numarasını bilmeleri, vücutlarına dokunulması ihtimali durumunda “Hayır Bana Dokunma” diye bağırmaları konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Öğrencilerle birlikte çeşitli oyunlar oynayan personeller gençlere hediyeler verdi.

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