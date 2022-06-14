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Jandarma teşkilatı 183 yaşında
Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 183. yıldönümü dolayısıyla Karabük’te çelenk sunma töreni düzenlendi.
KARABÜK 14.06.2022, 11:03
Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 183. yıldönümü dolayısıyla Karabük’te çelenk sunma töreni düzenlendi.
Kent Meydanında düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş ve askeri personel 183. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Atatürk köşesine çelenk sunumu gerçekleştirdi.
Törene İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve askeri personel katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından program sona ererken kutlamalar 100. Yıl Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek.