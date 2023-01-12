İYİ Parti İl Başkanı Yılmaz mazbatasını aldı

İYİ Parti Karabük İl Bakanlığına seçilen Recep Yılmaz, mazbatasını aldı.

Karabük Adliyesi İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alan Yılmaz, parti binasına geçerek görevi eski İl Başkan Ali Çetin Aygün’den devraldı. Eski il Başkanı Aygün, Yılmaz ve ekibine başarılar diledi. Aygün, "Bize düşen görev bilgi, birikimlerimizi ve tecrübelerimizi yeni seçilen yönetime aktarmak ve ilimizde, ülkemizde partimizi iktidara getirmek, faaliyetlerine yardımcı olmaktır" dedi.

Görev süresi boyunca ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirten Recep Yılmaz ise, "Mazbatamızı alır almaz, derhal Karabük’ümüzün olmazsa olmazı 3 Nisan Sanayi Günü çerçevesinde başlatılan imza gününe bütün arkadaşlarımızla katkı verdik. Karabük’ümüz için bunu yapıyoruz. Bundan sonra da Karabük’ümüz için tüm gayreti göstereceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.