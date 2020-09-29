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İtfaiye ekiplerinden tatbikat
KARABÜK BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİ HİZMETLERİN DAHA ETKİN VE HIZLI BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN İNİŞ, YARALI KURTARMA KONUSUNDA TATBİKAT YAPTI.
KARABÜK 29.09.2020, 17:21
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Karabük Belediyesi İtfaiye ekipleri hizmetlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi için iniş, yaralı kurtarma konusunda tatbikat yaptı.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine yönelik eğitim tatbikatı düzenlendi. İtfaiyecilerin gelişimlerinin sağlanması amacıyla Kemal Güneş Caddesi üzerinden bulunan alışveriş merkezi çatısında yüksekten iniş, sedye bağlama teknikleri ile yaralı kurtarma konusunda tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatı yerinde izleyen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, ekiplere çalışmalarında başarılar diledi.
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