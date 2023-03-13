İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yılı kutlandı

Karabük’te İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. Yılı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılan törenle kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda ilk olarak günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. İstiklal Marşı’nın, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı verilen yıllarda halka feyz olduğunu anlatan Vali Gürel, "Mehmet Akif’in sözüyle ’Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.’ Ama bulunduğumuz bölge sıkıntılı bir bölge. Bu bölgede hayat bulabilmek ve devam edebilmek kolay değil. Onun için milletimizin uyanık olması gerekir. Çocuklarımızı ona göre yetiştirmemiz gerekir. İnşallah İstiklal Marşı’nı bir daha yazmayız ama İstiklal Marşı’nın devamını, bayrakların gönderde devam etmesini sağlamak için de sürekli evlatlarımızı uyanık şekilde yetiştirmemiz gerekiyor" dedi.

Daha sonra öğretmen ve öğrencilerin hazırlamış olduğu ‘12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü’ adlı oratoryo gösterisi, şiirlerin okunması, Mehmet Akif Ersoy’un bestelenmiş şiirlerinin sunumu ve tiyatro gösterileriyle program devam etti.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıl dönümü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Fuat Gürel tarafından verilmesi ile program son buldu.

Programa Vali Fuat Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı, Kd. Albay Garip Gümüş, kurum müdürleri, il protokolü, okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.