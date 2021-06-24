İstihdama destek veren MEDİKAR Hastanesine teşekkür ziyareti

Karabük Valisi Fuat Gürel, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde kentte istihdamına katkı veren Özel Medikar Hastanesini ziyaret ederek vermiş oldukları destekten dolayı “Teşekkür Belgesi” takdim etti.

Vali Gürel, pandemi döneminde Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürlüğünce düzenlenen İş Başı Eğitim Programına (İEP), 38 İEP ile destek veren Özel Medikar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç ve başkan yardımcısı Uğur Bostancıoğlu’nu ziyaret ederek teşekkür belgesi takdim etti.

İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış, Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Murat İnan ile KOSGEP Karabük Müdürü Serhat Saygın eşlik ettiği ziyarette Vali Gürel, iş başı eğitim programına katılan personelle de hatıra fotoğraf çektirdi.