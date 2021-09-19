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İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı’nın masörü Karabük’ten
Kardemir Karabükspor’da 14 sezon masörlük yapan Soner Karagülle İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı’nıj sağlık ekibine davet edildi.
KARABÜK 19.09.2021, 13:57
Kardemir Karabükspor’da 14 sezon masörlük yapan Soner Karagülle İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı’nıj sağlık ekibine davet edildi.
Uzun yıllar farklı branşlardan sporcularla ilgilenen masör Soner Karagülle İtalya’nın Terme kentinde 23 Eylül- 2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İşitme Engelliler Voleybol Dünya Kupası için milli takımın sağlık ekibine davet edildi.
İşitme Engelliler Erkek ve Kadın Voleybol Milli Takımı kamp sürecinin büyük çoğunluğunu Karabük ve Safranbolu’da geçirmişti.