İş insanı Adnan Çebi’nin acı günü

Karabük’ün tanınan iş inşalarından Adnan Çebi’nin babası Cavit Çebi hayatını kaybetti.

Çebioglu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi’nin babası Cavit Çebi yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Şirinevler Mahallesi sakinlerinden olan ve Trabzon Sürmene eşrafından Cavit Cebi için Şirinevler Camii’nde Cuma Namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazına Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel ile kamu kurum ve kuruluşları amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cavit Çebi’nin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Beşbinevler Aile Mezarlığı’na defnedildi.