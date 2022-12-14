İlkokul öğrencileri Beden Eğitimi derslerini antrenör eşliğinde yapıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan “İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi" projesi çerçevesinde Karabük’te, 4’üncü sınıflara yönelik yapılan proje Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenörleri eşliğinde devam ediyor.

Projede Karabük Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesisleri ve okulların spor alanlarında yapılacak eğitimlerde öğrencilerin spor aktivitelerine erişimin sağlanması, erken yaşlarda sporun çeşitli dallarıyla tanıştırılması, yeteneklerinin fark edilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi hedefleniyor.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 54 antrenörün görev yapacağı projede 36 okuldan toplam 2005 öğrenciye atletizm, badminton, basketbol, boks, bocce, cimnastik, dart, eskrim, futbol, futsal, floor curling, güreş, halk oyunları, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, mua thai, okçuluk, satranç, tekvando, tenis, voleybol, yüzme ve wushu olmak üzere toplam 26 spor dalında eğitimler verilecek.

Karabük’te 36 okulda 112 şubede 7 Kasım 2022 de uygulanmaya başlanan proje çerçevesinde Karabük Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesisleri ve okulların spor alanlarında yapılacak eğitimlerde, çocukların sporla buluşması ve gençlik döneminde kötü alışkanlıklara bulaşmadan sağlıklı bir hayat sürmesi ile milli sporcularının yetiştirilmesi amaçları bulunuyor.

Karabük Merkez Kapalı Spor Salonu’nda Şehit Metin Arslan İlkokulu 4.sınıf öğrencileri ile düzenlenen “İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi" projesinin tanıtım etkinliğine katılan Karabük Valisi Fuat Gürel öğrencilerle sohbet etti. İlköğretimin ilk 4 senesinde daha önce Beden Eğitimi öğretmenleri bulunmazken bu proje ile öğrencilerin artık Beden Eğitimi derslerinde Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan antrenörlerle bir araya geleceğini belirtti. Gürel, spor ile eğitimin bir arada götürüleceğini ve sporun kötü alışkanlıklardan uzak tutma özelliği olduğunu ifade ederek öğrencilere başarılar diledi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Projenin tanıtım etkinliğine Karabük Valisi Fuat Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören, antrenörler ve öğrenciler katıldı.