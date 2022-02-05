banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi

İlk toplu sözleşmede yüzde 87’lik rekor zamma imza attılar

Özçelik İş Sendikası ile Çelikoğlu Demir Çelik arasında imzalanan ilk Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yüzde 87 gibi rekor bir ücret artışı yapıldı.

KARABÜK 05.02.2022, 19:22
İlk toplu sözleşmede yüzde 87’lik rekor zamma imza attılar

Özçelik İş Sendikası ile Çelikoğlu Demir Çelik arasında imzalanan ilk Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yüzde 87 gibi rekor bir ücret artışı yapıldı.

Özçelik İş Sendikası ile Çelikoğlu Demir Çelik arasındaki 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi için imza töreni düzenlendi. Törene Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, Genel Sekreter Hicret Bozoklu ve Çelikoğlu Demir Çelik sahibi Remzi Özçelik katıldı.

Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel törende yaptığı konuşmada, “Kısa süre önce başlattığımız örgütlenme çalışmaları neticesinde tespitimizi ve yetkimizi aldık. Bu süreçte çalışanların demokratik haklarına saygı duyan hoşgörüyle karşılayan Remzi Özçelik’e teşekkür ediyorum. Daha sonraki süreçte toplu sözleşme masasında da bizimle beraber ortaya koyduğumuz tüm talep ve isteklere olumlu yaklaşarak, bugün Çelikoğlu’nda bayram havasında bir toplu sözleşme olması için elinden geleni yapan, katkı veren Remzi Çelikoğlu’na tekrar teşekkür ediyorum. Burada artık sendika, işveren, çalışan ortak bir paydaş olduğunu, beraber çalıştığımızı ortaya koyduk. Bundan sonra da beraber çalışacağız. Çelikoğlu’nun daha çok üretmesi ve kazanması için hep beraber el ele vereceğiz. Biz artık şunu biliyoruz, Çelikoğlu kazanıyor, emekçiler ve işçiler de kazanıyor. Bunun için bu bayram havasındaki toplu iş sözleşmesinin Çelikoğlu işletmesine, çalışanlarına ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“İlk toplu sözleşme olduğunun göz önüne alındığında, çalışma hayatına örnek olabilecek nitelikte bir toplu sözleşme” diyen Özçelik İş Sendikası Genel Sekreteri Hicret Bozoklu ise, “Öncelikle işvereni tebrik ediyorum. Sendikanın burada örgütlenme sürecinde son derece olgun, yasalara uygun bir davranış sergiledi. Ülkemizin gerçekleri hepimiz biliyoruz. Birçok işletme sendikaya üye oldu diye işçilerin işten atıldığı bir dönemde, tüm çalışanların yaklaşık yüzde 14’ü sendikalı olduğu bir dönemde, Çelikoğlu işverenimiz büyük bir özveri ve anlayış göstererek, sendikanın burada örgütlenmesine irade göstermiş, örgütlenmeyi kabul etmiş, işçilerin anayasal haklarını kullanmalarına müsaade göstermiş ve büyük bir anlayışla barış süreci içerisinde burada toplu sözleşmeye ulaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

Karabük’e örnek olacak bir sözleşme imzaladıklarını dile getiren Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından imzalanan sözleşme ile birlikte yüzde 87 civarında ücret artışı sağlanırken, Çelikoğlu çalışanlarının en düşük taban maaşı 5 bin 300 TL oldu. Sözleşme ile birlikte yılda 4 defa olmak üzere 3 bin TL ikramiye almaya hak kazanan işçilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında da 2 bin TL ikramiye verilecek.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Fenerbahçe 24 38
5. Adana Demirspor 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 24 36
8. Başakşehir 23 35
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Kasımpaşa 24 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Eyüpspor 21 39
4. Erzurumspor 21 38
5. Bandırmaspor 21 36
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Bursaspor 21 23
16. Menemen Belediyespor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 19
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 22 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11