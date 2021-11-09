İlçe turizmini geliştirmek için Safranbolu Turizm Çalıştayı düzenlendi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde turizme ilişkin ihtiyaç ve sorunların tespiti ile çözüme yönelik eylem planı oluşturulması amacıyla "Safranbolu Turizm Çalıştayı” düzenlendi.

Safranbolu Kaymakamlığı organizasyonunda gerçekleşen çalıştaya, Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Çınar, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcı Nuray Türker, kurum müdürleri, Safranbolu turizm sektörü paydaşları, lokum, kolonya üreticileri, restoran işletmecileri, otel ve konak işletme sahipleri, tur operatörleri, rehberler, tarihi zanaatkarlar, turizm bağlantılı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin Safranbolu turizminin potansiyeli, turizm büyüklüğü, yapılan yatırımlar ve turizm verilerinin paylaştığı sunum gerçekleştirildi.

Safranbolu turizminin gelişmesi amacıyla düzenlenen Safranbolu Turizm Çalıştayı’nda yaşanılan sorunların tartışıldığı, tanıtım ve pazarlama İle ilgili yapılması gerekenler, kurumların denetim faaliyetleri, turizmin çeşitlendirilmesi, etkinlik ve festivallerin yapılması gibi birçok konular ele alındı.

Çalıştay ortaya çıkan fikir ve düşüncelerin bir sonraki toplantıya kadar değerlendirilip rapor haline getirilmesi amacıyla sektör temsilcilerinin yer aldığı komisyon oluşturulması ile sona erdi.