İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş’ten EBA Destek Noktaları’na ziyaret

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, ilçede oluşturulan EBA Destek Noktalarını ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş evinde bilgisayar ve internet bulunmayan öğrenciler için kurulan 27 adet EBA Destek Noktası’nı ziyaret etti. Öğrencilerin kurulan EBA Destek noktaları ile uzaktan eğitime erişimde problem yaşamayacaklarını belirten Gümüş, ilerleyen zamanda ihtiyaca göre yeni EBA Destek Noktaları oluşturulmaya devam edileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı kararla tüm Türkiye’de 21 Eylül itibariyle okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul birinci sınıflar düzeyinde eğitim öğretime yüz yüze başlayacaklarını ifade eden Gümüş, “Eğitim öğretim yılına tüm okullarımız özellikle okul öncesi ve ilkokullarımız gerek mesafelerini ayarlamak gerekse temizlik şartlarını ayarlamak suretiyle şu an itibariyle hazırlar. Biz bu hafta tüm arkadaşlarımla beraber tüm sahayı gezeceğiz. Tüm hazırlıkları yerinde gözlemleyeceğiz.

Bu süreçte fedakar bir şekilde öğrenci ve velilerimizin her daim yanında olan kıymetli okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve personelimize teşekkür ediyorum" dedi.