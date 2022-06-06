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İl Özel İdaresi’nden Türk Kızılay’ına kan bağışı

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve meclis üyeleri ile personeller Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu.

KARABÜK 06.06.2022, 17:27
İl Özel İdaresi’nden Türk Kızılay’ına kan bağışı

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve meclis üyeleri ile personeller Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Karabük Şubesi ekipleri tarafından İl Özel İdaresi merkez binasında kan bağışı için stant kurdu. İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kökçü, İl Genel Meclis üyeleri ve personeller stanta gelerek kan bağışında bulundu.

Kurum olarak Türk Kızılay’ına kan bağışında bulunup bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Başkan Sözen, “Kan bulma ile ilgili hepimiz sıkıntılar yaşamışızdır. Bu sebeple hepimiz kanın önemini bilmekteyiz. Bir ünite kan üç can, bilinciyle bundan sonraki süreçlerde de bu tür etkinliklere katkı sunmaya çalışacağız. Bizlere bu imkanı sunduğu için Kızılay Karabük Şubesi Başkanı Av. Cemalettin Yavaşçı’ya teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimizi kan vermeye davet ediyorum” dedi.

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