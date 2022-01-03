İl Özel İdaresinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Karabük İl Özel İdaresi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever ile birlikte sosyal denge sözleşmesini imzalayan Vali Fuat Gürel, “Karabük İl Özel İdaresinde çalışan arkadaşlarımızla biz bir aileyiz, mesai arkadaşıyız. Arkadaşlarımızın gayretleri ile vatandaşlarımıza inşallah daha iyi hizmetler sunmuş oluruz. Sosyal denge sözleşmesinin arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Valilik Makamında gerçekleşen sosyal denge sözleşmesi imza törenine İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü İsmail Aydın, Bem-Bir-Sen İl Başkanı Yılmaz Çelen ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.