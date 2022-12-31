Karabük Valisi Fuat Gürel, başta sel afetleri olmak üzere ilçe ve köylerdeki alt yapı, kanalizasyon, içme suyu, sıcak asfalt çalışmalarında gerçekleştirdikleri özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı İl Özel İdaresi personellerine ‘Teşekkür Belgesi’ verdi.

İl Özel İdaresi personelleriyle bir araya gelen Vali Fuat Gürel, "Yaptığınız her faaliyet ile vatandaşlarımıza yaşam kalitesini yükseltmek adına çok güzel işler yapıyorsunuz.

Cumhurbaşkanımızın talimatları ile yollarımızı sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Bunun için kendi asfalt plentimizi kurduk, bunun üstüne bu senede Cumayanı’nda konkasör kurarak kendi malzememizi üreterek kendi ekiplerimizle birlikte serimini yaptık” dedi.

Yapılan işlerin kısıtlı bir kaynakla yapıldığını ifade eden Gürel, “Bunu alınan kararlar sonucu maliyetlerimizi azaltarak yapıyoruz, asfalt plentimiz ve konkasörümüz olmasaydı 140 kilometre yolu değil belki 50-60 kilometre yolu yapabilirdik çünkü asfaltın dışarıdaki maliyeti kilometresi 1.5 milyon civarında. Şükürler olsun ki bütün ekiplerimizle birlikte milletvekillerimizle, İl Genel Meclisi başkan ve üyelerimizle, siz değerli çalışma arkadaşlarımızla çok değerli işler yapmaya devam edeceğiz. Hepinize özverili çalışmalarınızda dolayı teşekkür ediyorum, başta Genel Sekreterimiz Mehmet Uzun’a, Meclis Başkanımız Ahmet Sözen ve İl Genel Meclisi üyelerimize, İl Özel İdaresinin yönetici kadrosuna, siz emektar kardeşlerimize, mühendis ve teknisyenlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri tarafından İl Özel İdaresi personellerine ‘Teşekkür Belgesi’ takdim edildi.