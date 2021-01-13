İl Müdürü Güven, Vali Gürel’i çalışmalar hakkında bilgilendirdi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, 2020 yılında yapılan çalışmalar ve 2021 yılında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Fuat Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven’i ziyaret etti. Gürel, 2020 yılında yapılan çalışmalar ve 2021 yılında yapılacak çalışmalar hakkında Güven’den bilgiler aldı.

Gençlik Hizmetleri, Spor Hizmetleri ve Yurt Hizmetleri alanlarında hizmet ürettiklerini belirten Güven, 2020 yılında Karabük’te 46 farklı spor branşında faaliyet gösterdiklerini ve Karabük merkezde 50, Eflani ilçesinde 1, Eskipazar ilçesinde 3, Ovacık ilçesinde 1, Safranbolu ilçesinde 17 ve Yenice ilçesinde 6 olmak üzere il genelinde toplam 78 kulüp bulunduğunu belirtti.

2020 yılında kentteki spor branşlarına göre sporcu dağılımları hakkında bilgiler veren Güven, lisanslı 16 bin 760 erkek, 9 bin 900 kadın olmak üzere toplam 26 bin 660 lisanslı sporcu bulunduğunu, 2 bin 4265 sporcunun faal olarak devam ettiğini söyledi.

Çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla il ve ilçelerde, il spor merkezleri ile engelliler il spor merkezlerinin açıldığını ifade eden Güven, 19 takımın ulusal ligde mücadele ettiğini, 23 kadın ve 46 erkek olmak üzere 69 tane milli sporcunun bulunduğunu, yine MEB Lisanslı sporcu sayısının da 3 bin 949 olduğunu, bu sporcular ile yerel ve ulusal liglerde mücadele ettiklerini bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurt kapasiteleri hakkında da bilgi veren Güven, “İl genelinde toplam öğrenci kapasiteleri 10 bin 496 kişidir. Bununla birlikte özel barınma hizmeti veren işletmelerin açılması ve çalışması işlemlerin artık Gençlik ve Spor Bakanlığı görev ve yetkisine geçti. Karabük’te de 40 tane özel barınma hizmeti veren işletme bulunuyor. Bu yurtlar toplamda 19 bin 825 kişiyi barındırabilecek kapasitededir” dedi.

2020 yılı Ocak ayında Türkiye’nin 53. kayak tesisi olarak açılan Keltepe Kayak Merkezi hakkında da bilgi veren Güven, Keltepe Kayak Merkezine bakanlığın ve İl Özel İdaresinin destekleriyle çok güzel çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Kayak Merkezimize ulaşımın kolaylaştırılması için 2020 yılında yolları sıcak asfalt ile yapıldı. Küçük araçlar için planlanan otopark asfaltlanırken, otobüsler için yeni otopark alanı yapıldı. Kar Ezme Aracı Snow Tract ihtiyacının giderilirken, bu araçların tüm bakımları yapılmıştır. Öte yandan mekanik sistemler ile telesiyej, teleski ve diğer ekipmanların bakımını da aralıksız gerçekleştirdik” diye konuştu.