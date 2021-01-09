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İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş asaleten atandı
Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü vekaleten yürüten Nevzat Akbaş 3 kararname sonucu asaleten atandı.
KARABÜK 09.01.2021, 13:10
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Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü vekaleten yürüten Nevzat Akbaş 3 kararname sonucu asaleten atandı.Daha önce İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı olarak da görev yapan Nevzat Akbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı üçlü kararnamenin Resmi Gazete ’de yayınlanması ile vekaleten yürüttüğü Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne asaleten atandı.
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