İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Karabük’te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Gürel, 2022 yılında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gürel, "İlimizde, 2022 yılında ulaştırma sektöründe 17, eğitim sektöründe 39, kültür turizm sektöründe 7, tarım sektöründe 62, enerji sektöründe 5, sağlık sektöründe 7, diğer kamusal hizmetleri sektöründe 32 olmak üzere toplam 169 proje ve iş yürütülmüştür. Yürütülen projelerin toplam maliyeti 5 Milyar 146 milyon 315 bin TL’dir. Bu projelere önceki yıllarda 1 milyar 727 milyon 71 bin TL olurken dönem sonu itibariyle de 57 milyon 865 bin TL harcama yapılmıştır. Projelerin 2022 yılı ödenekleri 436 Milyon 440 bin TL’dir” dedi.

Konuşmasının ardından yatırımcı bölge müdürleri ve daire müdürleri söz alarak yapımı devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili koordinasyon kurulu üyelerine bilgilendirme yaptı.