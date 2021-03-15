banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Google'a 'gizli sekmeden takip' davası
Google'a 'gizli sekmeden takip' davası
Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a övgü dolu sözler
Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a övgü dolu sözler
Yarına dikkat! Meteoroloji uyardı...
Yarına dikkat! Meteoroloji uyardı...
Enver Aysever
Enver Aysever "adrese teslim ihale" iddialarına yanıt verdi

İl İdare Şube Başkanları Toplantısı’nda korona virüs önlemleri görüşüldü

Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirilen İl İdare Şube Başkanları Toplantısı’nda korona virüs önlemleri görüşüldü.

KARABÜK 15.03.2021, 16:38
2
İl İdare Şube Başkanları Toplantısı’nda korona virüs önlemleri görüşüldü

Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirilen İl İdare Şube Başkanları Toplantısı’nda korona virüs önlemleri görüşüldü.

İdarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenleştirilmesi, teşkilatın ahenkli çalışması için gerekli tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla yapılan İl İdare Şube Başkanları toplantısı yapıldı.

Valilik Büyük Toplantı Salonunda maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yapılan toplantıda İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı tarafından Vali Fuat Gürel ve katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Gündemde yer alan konu başlıkları üzerinden değerlendirmelerde bulunan Vali Fuat Gürel; “Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulması büyük önem taşımaktadır. İlimizde yürütülecek denetim faaliyetlerinin artırılması, kurum amirlerinin de yapılacak denetimlere zaman zaman katılarak, koordinasyon bütünlüğünün sağlanması, denetimlerin etkinliği ve sürekliliği kadar vatandaşlarımızın yasaklara karşı tutumu da önemli olduğundan, halkımızın yeni kontrollü normalleşme sürecinde rehavete kapılmaması için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınarak, uyulacak kuralların anons, broşür vb. yollarla halkımıza duyurulmaya devam edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Gürel, salgınla mücadele son derece önemli olan aşılama faaliyetleri ile ilgili olarak halkın bilinçlendirilmesi, aşıya karşı olumsuz tutumların giderilerek, ildeki aşılama oranının en yüksek düzeye ulaşabilmesi için ilgili kurumların gerekli çalışmaları yapması gerektiğini belirtti.

İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları gereği uygulanan idari yaptırım cezalarına ilişkin vatandaşların valiliğe yönlendirildiğini ifade eden Gürel, “İdari yaptırımlara karşı yapılacak itirazlarda ilgili kurumlar tarafından vatandaşların valiliğe yönlendirilmemesi, yargı yoluna gidilmesi gerektiğinin bilgisi verilmesi gerekmektedir” dedi.

Kamu kurum ve kuruluşları ile işletme ve işyerlerine girişlerde ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) mobil uygulamasından veya e-Devlet sistemi üzerinden her gün HES kodu sorgulaması yapılarak, tutanak altına alınması ve listelerin günlük olarak dosyalanması gerektiğini aktaran Gürel, meydanlarda, sokak ve caddelerde, site bahçelerinde, parklarda vb. ortamlarda vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak bulunmalarının önlenmesi ve kurum bahçelerinde personellerin toplu olarak bulunmamaları konusunda uyarılması gerektiğini söyledi.

Yüz yüze eğitimde alınacak önlemler içinde gerekli uyarıları yapan Gürel, “Okullarımızda mesafe kurallarına riayet edilmesi, dezenfektan ve gerekli temizlik malzemelerinin temini, ebeveyn kontrolünde gelen öğrencilerin mümkünse hep aynı kişi tarafından okula bırakılması, velilerin sınıf içine alınmaması, ayrıca 65 yaş ve üzeri ebeveynlerin çocuklara refakat etmemesi, okullar bölgesinde emniyet tedbirlerinin sağlanması, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde trafik ve emniyet tedbirlerinin sağlanması konusunda Milli Eğitim, Jandarma ve Emniyet birimlerince gerekli çalışmalar yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

Ramazan ayına yönelik tedbirler hakkında da konuşan Vali Gürel, “Ramazan ayına yaklaşmamız sebebiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Belediye ekiplerince gıda güvenilirliğine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması, yürütülen rutin denetimlerin yanında özellikle toplu tüketim yerleri, ramazan çadırları, toplu iftarların yapıldığı yerler ve bu yerlere yemek sağlayan şirketler ile tatlı ve pastacılık ürünleri, şekerleme, ekmek ve pide üretimi yapan yerlerin denetimlerine ağırlık verilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan yardımlardan yararlanacak vatandaşların objektif kriterlere göre belirlenmesini dile getiren Gürel, varsa haksız yararlanmaların önüne geçilmesi, ihtiyacı olanların tespitinde hassasiyet gösterilerek mütevazı olunması, yardımın ihtiyaç sahibine zamanında ulaşmasının takipçisi olunması ve gecikmelere mahal verilmemesini istedi.

Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapılan İl İdare Şube Başkanları toplantısına Vali Yardımcıları Muhittin Gürel, Ahmet Karatepe ve Ertuğrul Aslan, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.
Yorumlar (0)
banner422
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kayserispor 28 31
16. Kasımpaşa 28 30
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 25 50
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 25 45
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Everton 28 46
7. Tottenham 28 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 28 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Real Madrid 27 57
3. Barcelona 26 56
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 26 20