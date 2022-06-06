İl İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı

Karabük İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak, vatandaşlara yönelik en iyi kamu hizmetini sunabilmek amacıyla gerçekleştirilen İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı. Gündem maddeleri olan sağlık başta olmak üzere eğitim, doğal afetler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, kurban kesim yerleri, yatırımlar, enerji tasarrufu ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Fuat Gürel genelgeler ve emirler doğrultusunda hareket edilmesi talimatlarında bulundu. Karşılıklı görüş alışverişinin yapılması ile toplantı sona erdi.