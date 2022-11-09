İl Genel Meclisi Bütçe Görüşmeleri sürüyor

Karabük İl Genel Meclisi Bütçe Görüşmelerinin 9.Birleşimi İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

Toplantıda Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven 2022 yılında yürütülen sosyal, kültürel, sportif çalışmalar ve spor, gençlik, yurt hizmetleri ile tesisler hakkında İl Genel Meclis üyelerine sunum eşliğinde bilgi vererek 2023 bütçesi ile ilgili taleplerini iletti.

Sunumun ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, her yıl ortalama 25 bin misafir ağırlayan Keltepe Kayak Merkezinde karla mücadele çerçevesinde misafirlerin sıkıntı çekmeden kayak merkezine ulaşmasını sağlayan İl Özel İdaresi ekiplerine ve İl Genel Meclis üyelerine teşekkür ederek 2023 yılı bütçesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ise “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin spora yönlendirilmeleri, sporu sevmeleri çok mühim bir konu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzde bu konularda önemli sorumlulukları olan bir kurumdur. Aynı zamanda sportif başarılarda da daima önemli bir payı vardır. İl Müdürümüzün gayretleriyle çocuklarımızın spora yönlendirilmesinden üniversite yurt hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede başarılı işler çıkartılıyor” dedi.