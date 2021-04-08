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İl Genel Meclis Başkanı Sözen’e hayırlı olsun ziyareti

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Vildan Turcan ve beraberindeki heyet Karabük İl Genel Meclis Başkanlığına oy birliğiyle seçilen Ahmet Sözen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

KARABÜK 08.04.2021, 12:22
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İl Genel Meclis Başkanı Sözen’e hayırlı olsun ziyareti

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Vildan Turcan ve beraberindeki heyet Karabük İl Genel Meclis Başkanlığına oy birliğiyle seçilen Ahmet Sözen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Vildan Turcan ile beraberindeki heyete teşekkür etti.

İl Genel Meclis üyelerinin tamamının desteğini ve oyunu alarak seçilmesinin omuzlarına çok ağır bir yükün yüklendiğinin bilincinde ve farkında olacağını belirten Sözen, birlik ve beraberlik içerisinde sorunların ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti.

Ziyarette İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Vildan Turcan’a Mimar Emine Duyku Garip, Teknisyen İbrahim Serkan Yağcı, Bilgisayar İşletmeni Mehmet Nalbantoğlu, Şef Yusuf Kahraman ve Harita Mühendisi Hamit Karakaş eşlik etti.
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