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İl Genel Meclis Başkanı Sözen’den sert açıklamalar

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi ile ilgili sosyal medya ve basında çıkan haberlere dair sert açıklamalarda bulundu.

KARABÜK 01.03.2022, 14:55
İl Genel Meclis Başkanı Sözen’den sert açıklamalar

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi ile ilgili sosyal medya ve basında çıkan haberlere dair sert açıklamalarda bulundu.

İl Genel Meclis Mart ayı toplantısı, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Sözen, geçtiğimiz hafta sosyal medya ve basında çıkan haberlerle ilgili olarak “İl Genel Meclisimize 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunuyla görev, yetki ve sorumluluklar yüklenmiştir. Görev ve sorumluluk alanı tüm il sınırlarıdır. Aynı zamanda İl Genel Meclisimiz yerel parlamento niteliğindedir. Bunu belediye meclisinden ayıran en büyük özellik olarak görüyoruz. İl Genel Meclisimiz, İl Özel İdaremizin karar organıdır ve temel amacı yatırımların il genelinde aksatılmadan yürütülmesini sağlamaktır. Malumunuz üzere geçtiğimiz hafta içi sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında İl Özel İdaremiz hakkında yalan yanlış polemiklerle gündemi meşgul eden bilinçli bir İftira, hakaret ve küçük düşürme çabası ile adeta bir karalama kampanyası başlatılmıştır. Bu durum mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz çalışan kurum yöneticilerimizi ziyadesiyle üzmüş, özellikle kurum amirlerimiz ve İl Genel Meclis üyelerimiz de bu politik oyuna dahil edilmesi eleştirilerin ne kadar edepten ve hayadan yoksun olduğunun bir göstergesi olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Bizim için önemli olan makam aracı değil, hizmet götürerek memnun etmektir”

Kamuoyunu aydınlatmak bakımından milletin kürsüsünden kısa bir açıklama yapmak istediğini belirten Sözen, “ İl Özel İdaremize makam aracı değil, binek tipi hizmet aracı satın alacağız. Şuan idaremize ait bir aracın aylık kiralama bedeli yaklaşık 10 bin TL’dir. Her bir araç satın alınma gerçekleştiğinde 1 adet kiralık aracımızla sözleşmemizi bitirmiş olacağız. Burada kati suretle bir israf söz konusu olmadığı gibi büyük bir tasarruf sağlamış olacaktır. Önümüzdeki süreçte hizmet araçları almaya devam ederek, İl Özel İdaresi araç parkımıza 5 adet daha yeni hizmet aracı kazandıracağız. Biz temsil ettiğimiz makamın ağırlığını bize tahsis edilen aracın marka ve modelinden almıyoruz. Milletimize hizmet için geldik, hizmet için buradayız. Bizim için önemli olan makam aracı değil, köylerimize daha fazla hizmet götürerek vatandaşlarımızı memnun etmektir” diye konuştu.

“Haddi aşarak hiç kimsenin bizlere parmak sallamasına müsaade etmeyiz”

Bazı muhtarların da karalama kampanyasının bir parçası olduğunu ifade eden Başkan Sözen, “Yalan yanlış bilgiler öne sürerek bizleri yıpratmaya çalışmışlardır. Biz, muhtarlarımızı mesai arkadaşı olarak görmüş, gerçekleştirdiğimiz tüm hizmetleri, kendileri ile istişare ederek, onlara verdiğimiz değeri fazlasıyla göstermişizdir, göstermeye de devam edeceğiz. Özgürlüğü ve özerkliği başkalarının ikbal kavgasına emanet edenler, bu polemik ve karalama kampanyasının bir parçası olmayı tercih etmiş, aldığımız kararları yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu bilinçli olarak yanlış yönlendirme yarışı içine girmişlerdir. Tenkit ve eleştiri demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Ama muhtar bile olsa haddi aşarak hiç kimsenin bizlere parmak sallamasına ve İl Genel Meclisimizi dizayn etmesine, istikamet çizmesine asla müsaade etmeyiz” dedi.

“Kimse bize gözdağı vermeye çalışmasın”

İl Özel İdaresine alınan personellerle ilgili basında çıkan haberlere de değinen Sözen, “Bazı basın yayın organları kadınları mülakata çağırmadığımızı ve kadın adaylara şans vermediğimizi öne sürerek akla ziyan bir açıklama yapmışlardır. İşe aldığımız personellerin biri bayan olmakla birlikte hali hazırda İl Özel İdaremizde 30 bayan personel çalışmaktadır. Ayrıca mülakat komisyonunda da bir bayan arkadaşımız bulunmaktadır. Bize yapılan bu yakıştırmaları esefle karşılıyor ve şiddetle reddediyoruz. Bazı siyasi parti temsilcileri de bu yalan ve iftira rüzgarını fırsat bilip üstlerine vazife olmayan konularla ilgili açıklama yaparak üzerimizden prim yapmaya çalışmışlardır. Onlara buradan söylemek istiyorum kimse bize gözdağı vermeye çalışmasın. İl Genel Meclisi olarak ne yapıyorsak ne karar alıyorsak hepsi daha fazla hizmet etmek, milletimize daha fazla yararlı olmak içindir” şeklinde konuştu.

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