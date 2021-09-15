İkili Mesleki Eğitim Uygulamasının açılışı yapıldı

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü ile KARDEMİR arasında imzalanan İkili Mesleki Eğitim Uygulamasının açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Mesleki ve Teknik Eğitim öğrencilerimizin gerçek iş ortamlarında kalma sürelerinin artırılması ve mesleki ve teknik eğitim kurumlarının sektör liderleri ile yoğun bir şekilde etkileşim hâlinde olmaları eğitim-istihdam-üretim üçgeninin güçlenmesi kapsamında imzalanan ‘İkili Mesleki Eğitim Uygulamasının açılışı için KARDEMİR’de tören düzenlendi.

EKM Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, İl Milli Eğitim Müdürümüz Nevzat Akbaş, müdürlüğümüz ve KARDEMİR yöneticileri, Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Ahmet Çelebi ve öğrenciler ile veliler katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Meslek Lisesi Memleket Meselesi şiarıyla ülkemizin ekonomik kalkınmasında ve gençlerin istihdamının sağlanmasında büyük önem arz eden mesleki ve teknik eğitime atfedilen değer bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde açıklanan hedeflerle daha da artırılmıştır. İlimizin mesleki eğitimdeki kalitesini artırmak ve mesleki eğitim öğrencilerimizin nitelikli ve gelişime açık bireyler olarak yetiştirilmesini sağlamak en önemli görevlerimizdendir” dedi.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak iş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak, çocuklara güzel ve parlak bir gelecek sunmak amacıyla Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgesi ve Meslek Odaları başta olmak üzere bölgede bulunan farklı sanayi kollarında hizmet veren sanayi kuruluşları ile iş birliği içerisinde hareket ettiklerini belirten Akbaş, sürekli iletişim halinde projeler yürüterek meslek liselerini birlikte şekillendirdiklerini ifade etti.

16 Temmuz 2021 tarihinde KARDEMİR ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘İkili Mesleki Eğitim Uygulaması’ protokolünün imzalandığını hatırlatan Akbaş, “Protokol ile Kardemir’in düzenlediği beceri eğitimi sınavları ve mülakatlarda başarılı olan 8.sınıftan mezun 30 öğrencimiz 4 yıl boyunca mesleki eğitim yani teorik ve pratik eğitim yapmak üzere işletmeye kabul edilmiştir. Kabul edilen öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Kişisel-sosyal gelişim imkânı ve birçok kazanım sunan çok güzel ve değerli bir sürece adım attıkları için İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimiz adına çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Öğrencilerimize güveniyoruz ve çok güzel başarılara imza atacaklarına canı yürekten inandığımızı belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Akbaş imzalanan protokolle ilgili şu bilgileri verdi: “Metal Teknolojisi/Kaynak Dalı, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında Endüstriyel Bakım-Onarım meslek dallarında öğrenim gören öğrencilerimizin 2 gün okulda teori, 3 gün Kardemir işletmesinde uygulamalı eğitim imkanına, kendilerine asgari ücretin yüzde 30’u kadar ücret, yemek, servis imkanları ve iş kıyafetleri verilecek. Teorik dersleri, bilgisayar dersleri ve yaşam bilgisi seminerleri ve eğitim bitiminde Meslek Lisesi Diploması ve Ustalık Belgesi alma imkanı bulacaklardır. Yani bir anlamda tam donanımlı meslek elemanı olarak hayata atılmış olacaklardır. Mesleki ve Teknik Eğitim öğrencilerinin gerçek iş ortamlarında kalma sürelerinin artırılması ve mesleki ve teknik eğitim kurumlarının sektör liderleri ile yoğun bir şekilde etkileşim hâlinde olmaları eğitim-istihdam-üretim üçgeninin güçlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Öğrencilerin gerçek iş ortamlarında kalma sürelerini yükseltmeyi hedefleyen ve profesyoneller ile çalışma fırsatı veren bu protokol ile gün geçtikçe artan kalifiye eleman ihtiyacının üretilmesi ve karşılanması konusunda ciddi bir adım atmış bulunuyoruz. Bu proje ile çocuklarımızın ülkemizin ihtiyacına cevap verebilecek mesleki ve sosyal alanda etkin ve güçlü bireyler olmasını hedefliyoruz.”

Konuşmanın ardından KARDEMİR’in düzenlediği beceri eğitimi sınavları ve mülakatlarda başarılı olan 30 öğrencinin ünite çekişleri ve KARDEMİR yemini etmesiyle devam eden program öğrencilere hediyelerin verilmesi ve hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu.