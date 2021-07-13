İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet dağıtıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet hediye edildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını bayramlık kıyafet dağıtarak sevindirdi. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde nerede ihtiyaç sahibi bir aile varsa oraya koşmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Başkan Köse, “Safranbolu Belediyesi olarak imkanlar çerçevesinde ve yardımsever vatandaşlarımızın destekleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımız sürecek” dedi.

Bayramlık elbiselerinin çocuklar için çok önemli olduğunu ifade eden Köse, “Onlar için ufak bir dokunuş yapmaya çalıştık. Çocuklarımızın yüzünün güldüğünü görmek bizleri daha da mutlu ediyor. Tüm çabamız yarınımızın teminatı olan evlatlarımıza yardımlaşmayı, dayanışmayı, sevgi ve saygıyı öğretip, büyükleri olarak onlara çok daha güzel bir Safranbolu bırakmak. Belediye olarak veren elle, alan elin birbirini görmemesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.