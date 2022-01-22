İdlib’deki muhtaçlara umut oldu

Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği, Suriye’nin İdlib bölgesinde yardıma muhtaç insanlar için kömür, un, battaniye ve çizme yardımı götürecek.

Dernek Başkanı Zehra Söylemez, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib’deki insanların zor durumda olduğunu söyledi.

Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği olarak 20 gün önce İdlib’deki mağdur insanlar için yardım kampanyası başlattıklarını belirten Söylemez, "Bağışçılarımız büyük destek verdiler. 3 tır kömür, bir tır un, bin battaniye ve çizme olmak üzere diğer acil ihtiyaçlar için halkımıza teşekkür ediyorum. Dondurucu soğukta tahmin edemeyeceğimiz, aklımızın, yüreğimizin kavrayacağı konumda değiller, çok kötü durumdular" dedi.

Bir insan, bir Müslüman olarak bununla ilgili çok acil harekete geçtiklerini aktaran Söylemez, "Önümüzdeki günlerde yola çıkıyorum halkımızın desteğini bu süreçte bekliyoruz. Oradaki çilekeş insanlarımızın yanında olduğumuzu, bağışçılarımızın sayesinde onları mutlu etmeye gidiyoruz. Bu savaşı durdurmak, bu yokluğu yok etmek benim harcım değil ama elimden geleni yapabileceğimi de Allah’ın izniyle yapacağız" diye konuştu.

Yardım kampanyası 31 Ocak’ta bitecek

İdlib’deki insanların acil olarak, un, kömür, gıda, battaniye ve kış ayında olduğu için çadıra ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Söylemez, "Çadırları çökmüş, insanlar çamurun içerisinde. Biz orada ekmek yapıp dağıtıyoruz, en zor durumda kalan kadın ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için hareket edeceğiz. 20 gündür yardım topluyoruz, 31 Ocak’a kadar yardımlar devam edecek. İlk olarak duaya ihtiyacımız var, herkes banka aracılığıyla para yardımı gönderemeyebiliyor. Ama komşusundan rica edebilir. Telefon edebilirler, evlerine giderek yardımları alıyoruz. Bizler şimdi Hatay Valiliğine dilekçemizi verdik, büyük ihtimal pazartesi günü yola çıkacağız" ifadelerine yer verdi.