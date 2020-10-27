Hızlı vaka artışına karşı alınan önlemler değerlendirildi

Pandemi Değerlendirme Toplantısı Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Karabük Valiliği’nde gerçekleşen toplantıya Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda ülke geneliyle birlikte Karabük’te de pozitif vaka ve temaslı sayısında yaşanan hızlı yükselişi durdurmak için alınması gereken tedbirler, uygulanmakta olan tedbirler ile denetimler değerlendirildi.