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“Haydi Karabük Bisiklete” projesinin son durağı Ovacık oldu
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI KARABÜK GENÇLİK MERKEZİ TARAFINDAN KARABÜK’TE BİSİKLET SPORUNUN YAYGINLAŞTIRILMASI, TANITILMASI VE GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN ARTTIRILMASI İLE GENÇLİK MERKEZİ ÜYELERİNİN KATILIMI İLE “HAYDİ KARABÜK BİSİKLETE” PROJESİ OVACIK’TA DÜZENLENDİ.
KARABÜK 04.11.2020, 14:53
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Karabük Gençlik Merkezi tarafından Karabük’te bisiklet sporunun yaygınlaştırılması, tanıtılması ve görünürlüğünün arttırılması ile Gençlik Merkezi üyelerinin katılımı ile “Haydi Karabük Bisiklete” projesi Ovacık’ta düzenlendi.
Ovacık Kaymakamlığı önünde 15 kişilik ekiple başlayan bisiklet korteji Ovacık Spor Lisesi önünde son buldu. Karabük merkez, Eskipazar, Safranbolu, Eflani ve Yenice ilçelerinin ardından “Haydi Karabük Bisiklete” projesinin son durağı Ovacık oldu.
Bisiklet etkinliğine katılan gençlere hediyelerini Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu takdim etti.
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|12
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|8
|12
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|10
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|8
|8
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|7
|6
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|7
|5
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|7
|4
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|3
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|3
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|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
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|12
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|12
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|12
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|7
|12
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|11
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|7
|11
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|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
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|8
|15. M. United
|6
|7
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|5
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|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
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|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
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|8
|14
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|14
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|12
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|8
|12
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|7
|11
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|10
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|10
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|7
|9
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|6
|8
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|8
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|8
|8
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|8
|8
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|6
|7
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|8
|6
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|5
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