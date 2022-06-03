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Hayatını kaybeden doktoru meslektaşları gözyaşlarıyla uğurladı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ablasına veda mesajı yazarak hayatına son veren Dr. Hüseyin Sezgin (46), meslektaşları ve sevenleri tarafından gözyaşları ile uğurlandı.

KARABÜK 03.06.2022, 19:27
Hayatını kaybeden doktoru meslektaşları gözyaşlarıyla uğurladı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ablasına veda mesajı yazarak hayatına son veren Dr. Hüseyin Sezgin (46), meslektaşları ve sevenleri tarafından gözyaşları ile uğurlandı.

Karabük Özel Medikar Hastanesi Acil servisinde görevli evli ve 2 çocuk babası Dr.Hüseyin Sezgin (46), akşam saatlerinde evinden çıkıp ablasına veda mesajı ile konum atarak hayatına son vermişti. Polis ekipleri tarafından ağaca asılı halde bulunan Sezgin için görev yaptığı hastanede tören düzenledi. Hastane yönetiminin yanı sıra, doktor ve hastane çalışanlarının katıldığı törende Sezgin’in eşi ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Meslektaşların ve çalışanların gözyaşı döktüğü törende, alınan helallik ve yapılan duaların ardından Sezgin’in naaşı Safranbolu merkez camisine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Sezgin aile mezarlığında toprağa verildi.

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