Hayali polislik olan Mert’e sürpriz hediye

Karabük’ün Yenice ilçesinde en büyük hayali polis olmak olan ortaokul öğrencisi Mert’e polis üniforması hediye edildi.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında Şirinköy İlköğretim Okulu’nu ziyaret etti. Meslekleri hakkında öğrencileri bilgilendiren polis ekipleri, hayali polis olmak olan 8. Sınıf öğrencisi Mert Bostancı’ya üniforma hediye etti. Hediye karşısında büyük sevinç yaşayan Mert, polislere teşekkür etti.