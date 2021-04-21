banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!

‘Halk Günü’ toplantıları devam ediyor

Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirdikleri Halk Günü Toplantıları Vali Fuat Gürel başkanlığında devam ediyor.

KARABÜK 21.04.2021, 17:07
2
‘Halk Günü’ toplantıları devam ediyor

Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirdikleri Halk Günü Toplantıları Vali Fuat Gürel başkanlığında devam ediyor.

Vatandaşlarla özel olarak tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen “Halk Günü” toplantısına Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İŞKUR Müdürü Mustafa Çalış, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz ve Valilik Açık Kapı Birim Sorumlusu katıldı.
banner478
Yorumlar (0)
17°
hafif yağmur