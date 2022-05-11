Hafif ticari aracın çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, dün Safranbolu Esentepee Mahallesi İncekaya Caddesinde meydana gelmişti. Y.B.G idaresindeki 78 AAD 458 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Nejla Dursun’a (54) çarptı. Yola savrulan Dursun ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan sürücü daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. İfadesi alınan sürücü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.