Güven tazeleyen Altınöz, mazbatasını aldı

AK Parti Karabük 7. Olağan İl Kongresinde yeniden İl Başkanı olarak seçilen Av. İsmail Altınöz mazbatasını aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı ile katıldığı AK Parti Karabük 7. Olağan İl Kongresine tek aday olarak giren mevcut İl Başkanı İsmail Altınöz güven tazeleyerek AK Parti Karabük İl Başkanlığı’na seçildi. Altınöz kongrenin ardından Karabük Adliyesi’ne giderek mazbatasını aldı.

Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte mazbatasını aldıktan sonra açıklamalardan bulunan Altınöz, “Karabük halkına ve teşkilatlarımıza şükranlarımı sunuyorum. En coşkulu kongrelerden biri Karabük’tü. Bugün o heyecanımızı hem salona hem de şehre yansıttık. Yenilenmiş yeni ekibimizle birlikte hem Karabükümüze hem de partimize hizmet etme aşkı ile güzel çalışmalar yapacağız. Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Hem Karabük’te partimizi ileri bir seviyeye getireceğiz hem de Karabükümüzün merkezi hükümetten alacağı hizmetler noktasında milletvekillerimizle büyük bir gayret içerisinde olacağız” diye konuştu.