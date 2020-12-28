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Gürel’den derslerinde başarılı olan 4 kardeşe tablet hediyesi
Vali Fuat Gürel’in eşi Özlem Aras Gürel, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle derslerine uzaktan eğitim yoluyla devam eden ve derslerinde çok başarılı olan dört kardeşi evlerinde ziyaret ederek yeni yıl hediyesi olarak tablet hediye etti.
KARABÜK 28.12.2020, 15:05
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Vali Fuat Gürel’in eşi Özlem Aras Gürel, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle derslerine uzaktan eğitim yoluyla devam eden ve derslerinde çok başarılı olan dört kardeşi evlerinde ziyaret ederek yeni yıl hediyesi olarak tablet hediye etti.
Tablet, kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyeler vererek çocukları sevindiren Özlem Aras Gürel, miniklerle yakından ilgilenerek dersleri ve gelecek hedefleri üzerine bir süre sohbet etti.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yasemin Canbaz’ın eşlik ettiği ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden minikler, dört kardeş olduklarını ve tek telefon ile EBA üzerinden gerçekleştirilen dersleri takip etmekte zorlandıklarını, bazen derslerinin çakışması nedeniyle takip edemediklerini ifade ederek, anlamlı ziyaret ve hediyeler için Özlem Aras Gürel’e teşekkür ettiler.
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