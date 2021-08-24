Gurbetçiler selzedeler için birlik oldu

Avrupa Karabükspor, Almanya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde yaşanan afet için hazırlanan su dolu yardım tırları sel mağduru ailelere gönderdi.

Almanya’da kurulu bulunan Avrupa Karabükspor Derneği Başkanı olan Abdullah İnam, sosyal medya aracılığı ile başlattıkları yardım kampanyası ile sel felaketinin en çok mağdur ettiği Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi için su dolu yardım tırı hazırlattı. Karabük’ten yola çıkan su dolu tır, afet bölgesine ulaşarak selzedelere dağıtıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Abdullah İnam, ülkenin afetlerle boğuştuğu bir dönemde kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, “Afetlerde kaybetmiş olduğumuz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah beterinden saklasın” dedi.

Yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede tutulması gerektiğini vurgulayan İnam, “Baştan beri devletimiz, milletimiz el ele. Hem yangın hem sel afetinde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bakanlarımız yerel ve merkezi yönetimler herkes, aynı konu üzerinde mücadeleyi sürdürdü. Yine Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ülkemiz genelinde yardım kampanyası başlatıldı. Dernek olarak bizde Almanya’da yaşayan gurbetçiler olarak komşu illerimizdeki hemşehrilerimiz için bölgede en çok ihtiyaç duyulan su yardımı için kolları sıvadık. İlk etapta gurbetçilerimiz ve işadamlarımızın katkıları ile tırlarla sularımızı Kastamonu’ya ulaştırarak afetzedelere dağıtılmasına vesile olduk. Bunun yanında yaşanan sel felaketinden dolayı mağdur olan vatandaşlarımızın, diğer ihtiyaçları konusunda elimizden geldiğince destek olmaya gayret edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda eğitim öğretim başlayacak. Bunla ilgili öğrencilerimin ihtiyaçları konusunda toplanan yardımlara gerekli destekleri bölgeye ulaştıracağız. Düzenlediğimiz kampanyaya destek veren tüm gurbetçilerimize ve işadamlarımıza teşekkür ediyoruz ” diye konuştu.