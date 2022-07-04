Gurbetçi iş insanı Buyurman bir dizi temaslarda bulundu

Karabüklü gurbetçi işadamı Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Genel Başkanı Orhan Buyurman, Karabük, Bartın ve Zonguldak illerinde bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.

Merkezi Almanya’da bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Disiplin Kurulu Başkanı ve aynı zamanda ATGB Genel Başkanı Orhan Buyurman, Karabük, Bartın ve Zonguldak illerinde bir dizi temaslarda bulundu. Yatırım ziyaretleri çerçevesinde ilk önce Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden Buyurman çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Mustafa Tutulmaz’ı da ziyaret eden Buyurman, yaptıkları çalışmaları değerlendirerek Avrupa ve Almanya’daki Zonguldaklıların bölgede yatırım yapmasını sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Buyurman daha sonra Bartın’a geçerek Vali Nurtaç Arslan, Belediye Başkanı Cemal Akın ile görüşerek sel afetinin ortaya çıkardığı tahribat hakkında bilgi aldı.

“17 ülkede temsilciliği olan bir iş insanları teşkilatıyız” diyen Buyurman, “Ben özellikle genel kurul yaptığım zamanlarda, kendi çekirdek kadromuzla yaptığımız toplantılarda bölgeye yatırım yapılması noktasını önemsiyorum” dedi.

Buyurman, sel afetinin yaşandığı Karabük, Bartın ve Zonguldak illerinde mağduriyetin giderilmesi için ellerinden gelen yardımı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Buyurman’a ziyaretlerde Genel Sekreter Muharrem Uslubaş ve Genel Başkan Yardımcısı Nizamettin Barutçu ile iş insanları da eşlik etti.