Güneş, “Karabük-Yenice karayolunu bölünmüş yol haline getirmek için ne gerekiyorsa başlatmak durumundayız”

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük-Yenice karayolunu bölünmüş yol haline getirmek için gerekli çalışmaları başlatacaklarını belirtti.

Milletvekili Güneş, son günlerde trafik kazalarının yoğun yaşandığı Karabük-Yenice karayolu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Son bir ay içerisinde üzücü ölümlü kazaların olduğunu belirten Güneş, “Genç kardeşlerimizi kaybettik. Yakın bir zaman önce Yenice MHP yönetiminden bir kardeşimizi kaybettik. Daha önce Eflani Orman İşletmesinde çalışan bir arkadaşımızı kaybettik. Yol biraz trafik yoğunluğu arttı. Yenice yolumuz artık ağır vasıtaların günlük iş vesilesiyle gidip gelenlerin artmasıyla yoğunluk arttı” dedi.

Güneş, Filyos’ta bir enerji üssünün doğduğunu ve bu gelişmelerin de trafik yoğunluğunu artırdığı söyledi.

Karabük -Yenice karayolunda yol çalışmalarının yapılmasının kolay olmadığını aktaran Güneş, “Mevcut yolun yapımı 25 yılı buldu. Bu hat dar bir alan olduğu için, oldukça da tünellerin mevcut olduğu bir yol. Bu tünelleri genişletme şansımız yok. Siyasiler olarak biz bunu epeydir gündem de tutuyoruz. Ulaştırma Bakanlığı ile bunu görüşüyoruz. Bölge milletvekilleri olarak bir araya geldik. Önümüzdeki haftalarda bu durumu görüşeceğiz. Bunu gündeme getirip, bu yolu bölünmüş yol haline getirmek için ne gerekiyorsa başlatmak durumundayız. Bunun için bir proje ihalesi yapılması gerekiyor. İvedi sorunumuz Karabük ve bölge olarak bu görünüyor” diye konuştu.