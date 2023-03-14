Güneş, "İstiklal Marşı kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş halidir"

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İstiklal Marşının kabul edilmesinin 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı’nın milletin bağımsızlık ve özgürlük kararlılığının, mukaddes değerleri için mücadele azminin, birlik ve beraberlikten doğan gücün eşsiz mısralara yansıması olduğunu belirten Güneş, "Aziz milletimizin vatan topraklarının her karışında işgale karşı mücadele verdiği bir dönemde yazılan, istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü İstiklal Marşımız, gerçek bir bağımsızlık beyannamesidir. Ülkemizin beka mücadelesinde sahip çıkmamız gereken ruhu, milli birlik ve beraberlik duygusunu veciz bir biçimde ortaya koyan bir mutabakat belgesidir.

Her dizesi, her bir kelimesi milletimizi tek yürek, tek bilek haline getiren İstiklal Marşı vatan, millet, bayrak ve istiklal aşkının ilmik ilmik dokunduğu eşsiz bir şaheserdir. Milletimizin bağımsızlık aşkının, imkânsızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir" dedi.

Güneş, milletin azim ve kararlılığının sembolü olan İstiklal Marşının Kurtuluş Savaşının da manifestosu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 102. yıldönümünde milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiş olan Mehmet Akif Ersoy, fikirleri, idealleri, mütevazı hayatı, asil duruşuyla da kendinden sonraki nesiller için önemli bir ilham kaynağı olacak, örnek alınacak bir şahsiyettir. Vatan ve bayrak sevgisinin timsali, büyük vatan şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımız başta olmak üzere eserleri ve fikirleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir. Zira Mehmet Akif, bu milletin dar boğazdan geçtiği buhranlı yıllarda, kalemi ve maneviyatıyla kendisini milletine adamış, gerek hissiyatı ve fikriyatıyla Millî Mücadeleye adeta manevi önderlik etmiştir."

"İçinde bulunduğumuz ve deprem acılarıyla yoğrulduğumuz şu günlerde Çanakkale ruhuna, inancına ve duygularına her zamankinden daha çok muhtacız" diyen Güneş, "Bu sebeple Çanakkale ruhunu her zaman koruyacak, aramıza nifak ve fitne sokmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz.

İstiklal Marşımızın kabulünün 102’inci, ayrıca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünü kutladığımız ve Ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı, bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi ve vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u şükranla ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.