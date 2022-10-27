Güneş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

Güneş, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919’da başlatılan Milli Mücadele’nin Büyük Zafer’le noktalanmasını takiben Büyük Önder Atatürk’ün, "Türk Milleti’nin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir" dediği Cumhuriyetin 99. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. Her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen aziz milletin bağımsızlığına kavuşabilmek için kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekun inanç ve kararlılıkla giriştiği Kurtuluş Savaşı’nın, her safhasının eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle sonuçlandığını aktaran Güneş, "Bu büyük zaferin sonucunda kahramanlarımız tarafından bize, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyet armağan edilmiştir. Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesidir. Cumhuriyetin ilanı, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir. Aziz milletimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki ortak duygular ve hedef etrafında kenetlenerek bugünlere gelmiştir. Milletimiz yaşadığımız tüm badireleri birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı başarmıştır. Bizler de atalarımızın emaneti olan cennet vatanımıza ve Cumhuriyetimize tüm kazanımlarıyla beraber sonsuza kadar sahip çıkacak ve gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için el ele gönül gönüle geleceğe güvenle yürüyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor; tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi.