Gümüş’ten "destekleme yetiştirme kurslarına" ziyaret

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, ilçede hafta sonu açılan destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerini okullarında ziyaret etti.

Sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet eden Gümüş, okullarda alınan Covid-19 tedbirleri, destekleme ve yetiştirme kursları ve yürütülmekte olan diğer eğitim öğretim çalışmaları hakkında okul yöneticilerinden bilgi aldı. Gümüş, "Bilindiği gibi bu yıl LGS ve YKS sınavlarına girecek olan ortaokul son ve lise son sınıf öğrencilerimiz için yarıyıl tatilinin başlaması ile birlikte Covid-19 tedbirleri alınarak destekleme ve yetiştirme kurslarımız yüz yüze başlamıştı. Okullarımızda bu kurslarımız başarılı bir şekilde yüz yüze devam ediyor. Bugün gençlerimizi ve kıymetli öğretmenlerimizi ziyaret edip DYK faaliyetlerimizi yerinde gözlemleyerek, öğrencilerimizin bir isteklerinin olup olmadığını sormak istedik" dedi.

Okullarda Covid-19 tedbirlerinin üst seviyede alınmış durumda olduğunu ifade eden Gümüş, "Sınıflarımız ve okullarımızın bütün birimleri sürekli dezenfekte ediliyor. Maske ve mesafe kuralına uyuluyor. Safranbolu’daki okullarımızın tamamı ’Okulum Temiz’ belgesi almaya hak kazanarak eğitime hazır hale getirilmişti. Şuan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz alınan tedbirler sayesinde güvenle okullarına gelip yüz yüze kurslara katılabiliyorlar. Safranbolu eğitim ailesi olarak bütün hedefimiz öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak. Safranbolu’muz gerek LGS’de gerekse YKS’de alınan sonuçlar neticesinde akademik başarıda Türkiye’de oldukça başarılı bir yere sahip. Amacımız bu başarı çıtasını daha da yükseltmek. Bu konuda öğrencilerimize güveniyoruz. Her zaman bu başarılarda en önemli paya sahip öğretmenlerimize ve velilerimize de inanıyoruz. Bu vesileyle bu yıl LGS’ye girecek olan ortaokul son sınıf öğrencilerimize ve YKS’ye girecek olan lise son sınıf öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyor ve başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Öğrencilerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Okul yöneticilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize de her zaman ki gibi özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Desteklerini her daim yanımızda hissettiğimiz değerli velilerimize de öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçlerine katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.