Gökçekli: "Esnaf yeni kan ve değişimden yana "

Ocak ayının ilk haftasında yapılacak olan Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerine başkan adayı olan Ali Rıza Gökçekli, sanayi esnafı ile bir araya geldi.

Karabük Bağessan Sanayi sitesi esnafını gezen Gökçekli, esnafın hayır duası ile çıktıkları yolda büyük mesafe kat ettiklerini söyledi.

Sanayi esnafının dert ve sorunlarını dinleyerek, yapacakları çalışmaları anlatan Ali Rıza Gökçekli, “ Yaklaşık 2 aydır gece gündüz tüm esnaflarımızı geziyoruz. Onlardan gördüğümüz geri dönüş ve destekler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Esnaflarımızın büyük kısmı artık yeni bir kan değişiminden yana olduklarını ifade ediyor. Bizlerde onlara layık olmak için ve odalarının her zaman onların yanlarında olacak şekilde çalışacağımızı ifade ediyoruz. Bir ve beraber olduğumuz da her sorunun altından kalkacağımızı, onları daha iyi temsil etmek adına bu yola Allah’ın izni ile çıktığımızı anlatıyoruz. Sonuçta bu bir tercih ve seçim. Esnafımız en doğru kararı kendi verecektir. Bizler inşallah bu seçimden zaferle çıktığımızda kollarımızı sıvayarak onlara layık olmak adına var gücümüzle çalışacağız” dedi.