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Genel Sekreter Uzun, yurt inşaatında incelemelerde bulundu

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Eskipazar İlçesinde yapımı devam eden 80 öğrencilik pansiyon ikmal inşaatında incelemelerde bulunarak teknik personellerden ve firma yetkililerinden bilgiler aldı.

KARABÜK 25.05.2021, 12:26
Genel Sekreter Uzun, yurt inşaatında incelemelerde bulundu

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Eskipazar İlçesinde yapımı devam eden 80 öğrencilik pansiyon ikmal inşaatında incelemelerde bulunarak teknik personellerden ve firma yetkililerinden bilgiler aldı.

3500 Metrekare kapalı alana sahip olan Eskipazar 80 öğrencilik pansiyon ikmal inşaatında yaptığı incelemelerin ardından kısa bir açıklama yapan Genel Sekreter Uzun, “ Öğrenci pansiyonunda şuanda çalışmalar yüzde 40 Seviyesine geldi. İnşaat bittiğinde Eskipazar ilçemize güzel bir hizmeti daha kazandırmış olacağız. Firma yetkilisi de çalışmalarını şuana kadar düzenli bir şekilde devam ettirdi. Teknik personellerimiz de denetimlerini sürdürüyor. İnşallah belirlenen tarihe kadar da iş tamamlanacak. İnşaat bittiğinde İlçemize modern bir hizmet binası kazandırmış olacağız” dedi.

Genel Sekreter Uzun’a gerçekleştirdiği incelemede Yatırım ve İnşaat Müdürü Mehmet Fatih Garip ile teknik personeller eşlik etti.
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