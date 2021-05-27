Genel Sekreter Uzun, komşu ilçede incelemelerde bulundu

Karabük Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Türkiye’nin 53. Kayak Merkezi olan, Keltepe Kayak Merkezi’ne yapılması planlanan bungalov evleri için Kastamonu’nun Pınarbaşı İlçesi’nde incelemelerde bulundu.

Genel Sekreter Uzun beraberinde Eflani İl Genel Meclis Üyesi Mesut Aydın, Yatırım İnşaat Müdürü Mehmet Fatih Garip ve Mimar Nur Selin Gürel Cingöz ile birlikte, Kastamonu Pınarbaşı İlçesi’nde bulunan Çalkaya Köyü Horma Kanyonu’nda ve Park Ilıca tesislerinde incelemelerde bulundu.

Genel Sekreter Uzun yaptığı incelemelerin ardından; “Bilindiği gibi bölgemizin ve İlimizin yeni turizm merkezi olan, Türkiye’nin 53. Kayak merkezi Keltepe Kayak Merkezi’nde daha farklı ne çalışmalar yapabiliriz bunu araştırıyoruz. Bu bağlamda Pınarbaşı ilçesine 4 km uzaklıkta bulunan Horma Kanyonu ve Park Ilıca tesislerinde yapılan çalışmaları teknik personellerimizle inceledik. İlimizde de buna benzer kanyonlar mevcut. Buraları turizme kazandırmak adına çalışmalar içerisindeyiz. Pınarbaşı ilçesinde de bunların örnekleri var. Bunun için Horma Kanyonu’na yapılan 2.5 km uzunluğa sahip ahşap platformun yapım aşamasıyla ilgili teknik bilgi aldık. Ayrıca Park Ilıca tesisini gezerek işletme sahibinden bilgiler aldık. Park Ilıca tesislerinde bulunan 15 adet bungalov evini inceleyerek fikir edindik. Bu tarz örnekleri yerinde görerek, İlimizde de bu çalışmaları nasıl yapabiliriz onu araştırıyoruz. Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar’a da, Horma Kanyonu’nda yapmış olduğu yürüyüş platformu için ayrıca teşekkür ederim. Kanyondaki yürüyüş platformu, doğa harikası mekânı gezmeye gelenlere kanyonu daha yakında görme imkânı veriyor ” diye konuştu.

Genel Sekreter Uzun, yaptığı açıklamaların ardından misafirperverlikleri için Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar’a, Pınarbaşı İl Genel Meclis Üyesi Kazım Gül’e Pınarbaşı AK Parti İlçe Başkanı aynı zamanda Park Ilıca İşletme Sahibi Sinan Yılmaz’a teşekkür etti.