Genel Başkan Cevdet Akay’ın acı günü

İstanbul Karabüklüler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Cevdet Akay’ın babası Celal Akay, son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir İstanbul’da hastanede tedavi gören ve hayatını kaybeden Akay için Yenice ilçesi Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Akay’ın ailesinin yanı sıra; Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Yenice Kaymakam Vekili ve Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Akay, aile mezarlığına defnedildi.